Погибший в метро мужчина пытался спасти прыгнувшего на пути пассажира

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро остановили из-за спрыгнувшего на пути человека. Погибший мужчина пытался его остановить. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.

По информации ведомства, человек выпрыгнул перед приближающимся поездом на станции "Сходненская". Он остался жить благодаря бдительности машиниста.

"Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир – он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия. Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму", – говорится в сообщении.

В Дептрансе подчеркнули, что в произошедшем будут разбираться профильные ведомства. Если суд решит, что человек сделал это умышленно, то ему придется возместить ущерб метро и понести наказание в соответствии с законом.

"Сотрудники полиции и службы безопасности метро уже ищут пассажира, скрывшегося с места. Пожалуйста, будьте осторожны при поездках в метро. Берегите себя и окружающих людей", – говорится в сообщении.

Из-за инцидента на северном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличили интервалы движения поездов. Речь идет об участке от станции "Спартак" до "Планерной".

