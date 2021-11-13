Погибший в метро мужчина пытался спасти прыгнувшего на пути пассажира

21:14
По информации ведомства, человек выпрыгнул перед приближающимся поездом на станции "Сходненская". Он остался жить благодаря бдительности машиниста.
"Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир – он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия. Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму", – говорится в сообщении.
В Дептрансе подчеркнули, что в произошедшем будут разбираться профильные ведомства. Если суд решит, что человек сделал это умышленно, то ему придется возместить ущерб метро и понести наказание в соответствии с законом.
"Сотрудники полиции и службы безопасности метро уже ищут пассажира, скрывшегося с места. Пожалуйста, будьте осторожны при поездках в метро. Берегите себя и окружающих людей", – говорится в сообщении.
Из-за инцидента на северном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличили интервалы движения поездов. Речь идет об участке от станции "Спартак" до "Планерной".
В Москве восстановили движение на Таганско-Краснопресненской линии метро
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