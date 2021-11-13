Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено после ограничений, введенных из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте столичной подземки.

"Движение Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", – указали в метрополитене.

Ранее сообщалось, что из-за падения человека на пути не ходят поезда от станции "Планерная" до станции "Спартак". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

По информации источника "Интерфакса", на пути упали сразу двое мужчин. Одному из них удалось выбраться на платформу самостоятельно, ему оказывают помощь. Второй мужчина погиб на месте.

9 ноября были увеличены интервалы движения поездов на участке Замоскворецкой линии метро. Причина временных ограничений не называлась.