Машинисту стало плохо на станции метро "Мякинино" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Машинисту поезда стало плохо на станции "Мякинино" столичного метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам очевидца, машиниста без сознания заметили пассажиры, которые ожидали состав на станции. В первые несколько минут мужчина не понимал, что происходит, однако позже пришел в себя.

Представитель метро отметил, что в настоящее время с машинистом все в порядке. Мужчину сопроводили врачи. Из-за инцидента было задержано движение поездов.

Ранее на Арбатско-Покровской линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Поезда не ходили между станциями "Курская" и "Партизанская". В обратном направлении составы двигались с увеличенными интервалами.

