Движение поездов на Солнцевской лини метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение поездов на Солнцевской линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Ранее интервалы движения поездов на линии были увеличены из-за человека на путях.
Накануне в Сети появилась информация о задымлении на станции ВДНХ. Сообщалось, что поезда не следовали в центр.
Позднее в пресс-службе метрополитена уточнили, что на станции высаживали пассажиров из одного поезда. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. После этого поезда продолжили курсировать в прежнем режиме.