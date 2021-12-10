Движение поездов на Солнцевской лини метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Солнцевской линии метро осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее интервалы движения поездов на линии были увеличены из-за человека на путях.

Накануне в Сети появилась информация о задымлении на станции ВДНХ. Сообщалось, что поезда не следовали в центр.

Позднее в пресс-службе метрополитена уточнили, что на станции высаживали пассажиров из одного поезда. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. После этого поезда продолжили курсировать в прежнем режиме.

