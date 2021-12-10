Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской линии метро из-за человека на путях. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

В настоящее время движение вводится в график.

Накануне в Сети появилась информация о задымлении на станции ВДНХ. Сообщалось, что поезда не следовали в центр.

Позднее в пресс-службе метрополитена уточнили, что на станции высаживали пассажиров из одного поезда. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. После этого поезда продолжили курсировать в прежнем режиме.

