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Движение поездов на Калужско-Рижской линии ввели в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Пассажир упал под прибывающий поезд на станции "ВДНХ" Калужско-Рижской линии метро. Из-за ЧП интервалы движения поездов на линии были увеличены.

Чтобы извлечь пострадавшего, было снято напряжение контактного рельса. Поезда не ходили на участке от "Медведково" до "ВДНХ" в сторону центра.

Ранее сообщалось, что машинисту поезда стало плохо на станции "Мякинино" столичного метро. По словам очевидца, его без сознания заметили пассажиры, которые ожидали состав на станции. В первые несколько минут мужчина не понимал, что происходит, однако позже пришел в себя.