Три человека попали под поезд в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московской области три человека попали под поезд, в результате произошедшего одна женщина погибла. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

Уточняется, что инцидент произошел накануне на перегоне между станциями Шатура и Кривандино Казанского направления МЖД. Поезд следовал из Москвы в Казань.

"Женщина 1975 года рождения от полученных травм скончалась", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в медучреждение с различными травмами доставили мужчину 1977 года рождения и женщину 1983 года рождения.

Ранее сообщалось, что женщина с грудным ребенком попала под колеса электрички в Московской области. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел на перегоне станции "63 км – Шевлягино".

До этого сообщалось, что мужчина погиб под колесами поезда "Сапсан", который следовал из Москвы в Санкт-Петербург.

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