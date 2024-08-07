Движение поездов на Белорусском и Савеловском направлениях D1 изменится 9–11 августа

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Расписание поездов на Белорусском и Савеловском направлениях D1 изменится с 19:00 до 10:30 с 9 на 10 и с 10 на 11 августа. Об этом горожан предупредили в пресс-службе столичного Дептранса.

Так, на Белорусском направлении будет отменена часть поездов дальнего пригорода, при этом другая часть вагонов проследует только от/до Белорусского вокзала и Филей. Еще будут увеличены интервалы движения: после 19:00 – до 15 минут, после 22:00 – до 1 часа, до 10:30 – до 40 минут.

Вместе с тем на Савеловском направлении также отменят часть поездов, а у некоторых укоротят маршруты от/до Савеловского вокзала. Кроме того, до 20 минут частично увеличатся интервалы движения.

Помимо этого, изменения коснутся и аэроэкспрессов, идущих в Шереметьево. Так, часть поездов проследует от/до Савеловского вокзала.

В ведомстве также обратили внимание, что пути на станции Фили будут по очереди закрываться в период окон в связи с реконструкцией станции Тестовская и строительством путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.

Для поездок в аэропорт москвичам порекомендовали воспользоваться экспресс-автобусами № 1195 и 1195D от станции метро "Ховрино".

Между тем с 11 августа и по 7 сентября изменится график движения поездов на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Так, на центральном участке интервалы движения поездов в этот период будут частично увеличены до 20 минут, а также будет сокращено время курсирования составов из центра.

Изменения вступят в силу в связи с ремонтом путей на участке от станции Химки до Ховрина, а также с усилением контактной сети от станции Зеленоград-Крюково до Ленинградского вокзала. При этом ночью специалисты займутся реконструкцией станции Раменское.

