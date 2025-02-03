Denník N: глава Минфина Словакии пострадал в результате ДТП в Братиславе

Фото: телеграм-канал Ladislav Kamenický

Глава Минфина Словакии Ладислав Каменицкий пострадал в результате аварии. Об этом сообщает местное издание Denník N.

По данным СМИ, инцидент произошел утром 3 февраля. Журналисты отметили, что правительственный автомобиль министра врезался в другую машину. В результате Каменицкий получил легкие травмы, с которыми его доставили в больницу для проведения обследования.

Врачи между тем сообщили, что в результате аварии с незначительными травмами госпитализированы двое мужчин в возрасте 54 и 59 лет.

Ранее глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Колосницин) погиб в аварии, которая произошла в Нижегородской области. Машина, где находился архиепископ, ехала из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях.

Сопровождающий его служитель Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга был доставлен в больницу.

