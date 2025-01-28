Глава епархии РПЦ в Казахстане погиб в автокатастрофе

Фото: patriarchia.ru

Глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Кокшетауский и Акмолинский Серапион (Колосницин) погиб в аварии, которая произошла в Нижегородской области. Об этом сказано на сайте церкви.

ДТП произошло в ночь на 28 января на трассе M-12 неподалеку от поселка Пильна. Машина, где находился архиепископ, ехала из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях.

В результате аварии мужчина скончался, а сопровождающий его служитель Воскресенского кафедрального собора Кокшетау иеромонах Евлогий (Щербак) с сотрясением мозга был доставлен в больницу.

Ранее военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в результате ДТП в Луганске. Мужчина с командой доставляли гуманитарную помощь в Кременную. Журналисту было 49 лет. Иные подробности происшествия не были озвучены.

