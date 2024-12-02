Фото: телеграм-канал "Сергей Ярцев"

Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в результате ДТП в Луганске. Об этом пишет телеграм-канал издания.

"Военкор ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в ДТП в Луганске. Последний пост в его канале вышел сегодня утром – Сергей с командой доставили гуманитарку в Кременную", – указано в сообщении.

Журналисту было 49 лет. Подробности происшествия не приводятся.

Ранее от атаки дрона в Курской области пострадал военкор ВГТРК Евгений Поддубный. В начале августа он получил тяжелое ранение. На следующий день он был доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи не обнаружили у него повреждений головного мозга. Состояние Поддубного оценивалось как тяжелое, но стабильное.

13 сентября военкора выписали из больницы. Журналист поблагодарил лечивших его врачей Курской больницы и НИИ Склифосовского. По его словам, у него получилось быстро восстановиться после ранения благодаря "специалистам с большой буквы".

