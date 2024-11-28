Полицейская машина врезалась в лимузин, в котором ехал премьер Новой Зеландии

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Полицейская машина столкнулась с лимузином, в котором ехали премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр финансов Никола Уиллис. Об этом сообщает новозеландский портал New Zealand Herald.

По словам представителя полиции, авария произошла 27 ноября на участке шоссе, который является основным маршрутом из столицы Новой Зеландии Веллингтона в аэропорт города.

Сам Лаксон заявил, что с ним и с Уиллис все в порядке.

"Очень незначительный инцидент, и все хорошо", – заявил премьер.

При этом он назвал аварию небольшим шоком и отметил, что не знает, стоит ли после нее списывать пострадавший лимузин Crown. В пресс-службе премьера добавили, что после инцидента в соответствии с протоколом было начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший кортеж премьера премьера Венгрии Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта. Авария произошла по вине водителя, которая не заметила перекрытия дороги и врезалась в два мотоцикла полицейских, которые сопровождали кортеж венгерского премьера.

До этого водитель автомобиля в США врезался в автомобиль рядом с автоколонной Байдена. Инцидент произошел в штате Дэлавер, где президент США со своей супругой Джилл проводил выходные, они не пострадали.