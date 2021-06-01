Эд Ширан и Кортни Кокс исполнили знаменитый танец из ситкома "Друзья"

Фото: instagram.com/teddysphotos
Актеры из американского комедийного ситкома "Друзья" снова оказались на волне популярности после выхода нового эпизода. В Сети появился танец, который исполнили британский певец Эд Ширан и актриса Кортни Кокс. Об этом сообщает "Мир 24".
Звезды повторили танец персонажей Моники и Росса из шестого сезона сериала. Они скопировали все движения, но в финале музыкант не смог поймать актрису, поэтому танцоры упали на землю.
Кортни Кокс и Эд Ширан выложили одинаковые ролики в своих аккаунтах в соцсети Instagram. На данный момент суммарное количество просмотров видео превысило 18 миллионов.
Ранее стало известно, что специальный эпизод сериала "Друзья" вышел на стриминговом сервисе HBO Max.
Он представляет собой не очередную серию, а разговорное шоу с участием исполнителей главных ролей, которые встречаются в декорациях ситкома.
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