Британский актер предложил сделать гомосексуала новым Джеймсом Бондом

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Британский актер Бен Уишоу предложил отдать роль следующего Джеймса Бонда гомосексуалу. Об этом сообщает "Газета.ру".

Уишоу считает, что это будет настоящим прогрессом в киноиндустрии.

"Я верю, что нужно создавать мир, в котором кто угодно может играть кого угодно, и было бы чудесно, если бы сексуальность артиста не влияла на то, может ли он претендовать на такую роль", – подчеркнул актер.

Уишоу отметил, что среди британских актеров пока немного открытых геев, однако, по его мнению, на роль Джеймса Бонда подошли бы Люк Эванс и Джонатан Бэйли.

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