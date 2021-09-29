"Блокадный дневник" выиграл в номинации "Лучший режиссер" на Пекинском кинофестивале

Фото: кадр из фильма "Блокадный дневник"; режиссер – Андрей Зайцев; производство – INSIDE PROMOTION

На XI Пекинском международном кинофестивале отметили картину "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Она победила в номинации "Лучший режиссер", сообщили в посольстве РФ в КНР.

Фильм рассказывает про первую и самую тяжелую блокадную зиму в Ленинграде 1942 года. По сюжету молодая женщина, похоронившая мужа, идет пешком через весь город к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и проститься.

В основу картины легли произведения Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминания очевидцев тех времен. Главные роли в фильме исполнили Ольга Озоллапиня, Сергей Дрейден, Андрей Шибаршин, Дарья Румянцева и другие.

Ранее фильм режиссера Николая Хомерики "Море волнуется раз" получил главный приз 32-го Открытого российского фестиваля "Кинотавр". В фильме повествуется о Коле и Саше, прячущихся в лесном домике. Героев мучают ночные кошмары, бороться с которыми им помогает молодая супружеская пара, живущая по соседству.