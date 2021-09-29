Мишустин высказался о потенциале российского кинематографа

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что у России есть все возможности для создания собственного качественного кино. Он также сообщил об увеличении господдержки в этой сфере.
"В России есть все возможности, чтобы здесь снимали еще больше качественных и зрелищных кинолент, у нас много талантливых режиссеров, одаренных актеров, сценаристов, операторов, других специалистов. Необходимо раскрыть этот потенциал", – приводит его слова ТАСС.
Глава кабмина обратил внимание на любовь зрителей к отечественным фильмам. Он напомнил, что сейчас государство финансирует российские кинопроекты не более чем на 70%, однако размер поддержки некоторых картин планируется увеличить до 100%. Это позволит начинающим режиссерам снимать дебютные работы полностью за государственный счет, заключил Мишустин.
Ранее своим мнением относительно отечественного кинематографа поделился Владимир Путин. Он отметил, что на международные конкурсы от России обычно выставляются фильмы, повествующие о проблемах советского времени, однако, по его мнению, и в новейшей истории есть вопросы, на которые стоит обратить внимание, чтобы избежать ошибок в будущем.
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