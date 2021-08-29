Концерт, посвященный советскому и российскому кино прошел в Москве

В кинотеатре "Художественный" состоялся большой концерт для поклонников отечественного кинематографа. Это одно из главных событий ежегодной Всероссийской акции "Ночь кино".

Гостям показали подъем страны в 20–30 годы 20 века, великий подвиг кинематографистов и операторов, которые работали в военное время, первый полет человека в космос, развитие телевидения, а также новейшую историю российской государственности. И все это через самые яркие музыкальные фрагменты из отечественных фильмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

