Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Студенты, школьники и многодетные семьи смогут бесплатно попасть в Музей Победы в последний выходной лета, 29 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Москвичам предложат побывать в диорамном комплексе, на экспозиции "Подвиг Армии", а также на двух выставках "Война: день за днем" и "Реликвии Победы".

На открытой площадке посетители смогут увидеть около 400 образцов военной техники времен Второй мировой войны, в том числе катера и рубки подводных лодок. Гостям покажут трофейную технику, например уникальную коллекцию японского вооружения.

Также москвичей и гостей столицы приглашают на бесплатный концерт участников патриотического фестиваля детского творчества "Журавли Победы".

Ранее сообщалось, что в Музее транспорта Москвы пройдет акция "Делаем музей вместе", в рамках которой посетители смогут поделиться различными экспонатами. По словам директора музея Оксаны Бондаренко, к 2023 году Музей транспорта планирует стать большим городским пространством и многофункциональным культурным центром.