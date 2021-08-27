Школьники и студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Студенты, школьники и многодетные семьи смогут бесплатно попасть в Музей Победы в последний выходной лета, 29 августа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Москвичам предложат побывать в диорамном комплексе, на экспозиции "Подвиг Армии", а также на двух выставках "Война: день за днем" и "Реликвии Победы".
На открытой площадке посетители смогут увидеть около 400 образцов военной техники времен Второй мировой войны, в том числе катера и рубки подводных лодок. Гостям покажут трофейную технику, например уникальную коллекцию японского вооружения.
Также москвичей и гостей столицы приглашают на бесплатный концерт участников патриотического фестиваля детского творчества "Журавли Победы".
Ранее сообщалось, что в Музее транспорта Москвы пройдет акция "Делаем музей вместе", в рамках которой посетители смогут поделиться различными экспонатами. По словам директора музея Оксаны Бондаренко, к 2023 году Музей транспорта планирует стать большим городским пространством и многофункциональным культурным центром.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: