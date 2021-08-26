Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Музее транспорта Москвы пройдет акция "Делаем музей вместе", в рамках которой посетители смогут поделиться различными экспонатами.

"Музей транспорта Москвы запускает кампанию "Делаем музей вместе" и приглашает всех жителей города поучаствовать в сборе артефактов для своей коллекции", – сообщили организаторы.

Среди артефактов могут быть объекты городской среды, предметы для навигации и информирования, элементы транспортных средств, а также старые снимки, открытки, билеты, книги, расписания, форма сотрудников дорожных служб и другие вещи.

По словам директора музея Оксаны Бондаренко, к 2023 году Музей транспорта планирует стать большим городским пространством и многофункциональным культурным центром.

"Каждый горожанин может оставить свой след в истории Москвы, привнеся в коллекцию музея предметы, связанные не просто с историей городского транспорта, но и личной, семейной памятью", – отметила Бондаренко.

Также в столице пройдет акция по профориентации "Первоклассный сентябрь". Первоклассники смогут посетить 17 площадок дополнительного образования, в числе которых и детские технопарки.