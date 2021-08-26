Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Музее транспорта Москвы пройдет акция "Делаем музей вместе", в рамках которой посетители смогут поделиться различными экспонатами.
"Музей транспорта Москвы запускает кампанию "Делаем музей вместе" и приглашает всех жителей города поучаствовать в сборе артефактов для своей коллекции", – сообщили организаторы.
Среди артефактов могут быть объекты городской среды, предметы для навигации и информирования, элементы транспортных средств, а также старые снимки, открытки, билеты, книги, расписания, форма сотрудников дорожных служб и другие вещи.
По словам директора музея Оксаны Бондаренко, к 2023 году Музей транспорта планирует стать большим городским пространством и многофункциональным культурным центром.
"Каждый горожанин может оставить свой след в истории Москвы, привнеся в коллекцию музея предметы, связанные не просто с историей городского транспорта, но и личной, семейной памятью", – отметила Бондаренко.
Также в столице пройдет акция по профориентации "Первоклассный сентябрь". Первоклассники смогут посетить 17 площадок дополнительного образования, в числе которых и детские технопарки.
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