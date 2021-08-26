В Москве появится филиал "Эрмитажа"

В столице построят филиал "Эрмитажа". Он будет располагаться на пересечении бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко. Это на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

По проекту, на подземном этаже разместят помещения для подготовки экспонатов к выставкам, фотолаборатории, зоны для хранения экспонатов и помещения службы эксплуатации.

На первом этаже будет демонстрационный зал, холл со стойкой информации, магазин сувениров и книг, интерактивная зона, конференц-зал, ресторан, а также служебные и бытовые помещения. Со второго по пятый этаж будут располагаться демонстрационные залы.

Здание оборудуют двумя эскалаторами и тремя лифтами разной грузоподъемности. Прилегающую территорию благоустроят. Там появятся веранды ресторанов, велодорожки, скамейки, цветники и автостоянка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.