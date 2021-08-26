Искусствовед рассказала, какие работы можно будет увидеть в филиале "Эрмитажа" в Москве

Побывать в "Эрмитаже" можно будет, не выезжая из Москвы. В столице появится филиал музея. Уже известно, что в нем будет несколько этажей, один из которых – подземный. А выставлять будут в основном современное искусство.

Искусствовед Елена Нашикян рассказала, что, возможно, посетители филиала смогут увидеть работы, которые много лет находились в запасе самого "Эрмитажа".

"Знаю, что в запасниках "Эрмитажа" есть большое количество работ. Но физически не хватает площадей, чтобы показывать", – отметила Нашикян.

Подробнее о том, где и когда откроется экспозиция, – в эфире телеканала Москва 24.