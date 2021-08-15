Репинскому скверу в центре Москвы вернут стилистику конца 1940-х годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по реконструкции Репинского сквера на острове Балчуг планируется завершить к Дню города, благоустройство будет выполнено в стилистике конца 1940-х годов, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приводим в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Завершим работы к Дню города", – заявил он.

По словам Бирюкова, в сквере обустроят прогулочную зону с уличными качелями, детскими и спортивными площадками.

"В сквере будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века", – отметил заммэра.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства завершают комплексное благоустройство острова Балчуг. Речь идет о работах по обновлению четырех набережных – Садовнической, Софийской, Раушской и Космодамианской, улицы Садовнической и Раушского переулка. По словам Бирюкова, уже ко Дню города в столице появится новое удобное прогулочное пространство.