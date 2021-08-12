В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности – Собянин

15:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин заявил о создании в Москве Единой цифровой платформы градостроительной деятельности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности. Ее основная задача – обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере", – говорится в публикации.
Мэр объяснил, что она позволит сократить время бюрократических процедур, что, в свою очередь, ускорит строительство жилых домов, социальных и транспортных объектов.
Ранее Собянин рассказал, что в рамках программы реновации в Москве запланировано строительство около 800 социокультурных и бытовых объектов, в том числе детских садов, школ, поликлиник и спортивных объектов.
По его словам, это позволит создать рабочие места в новых построенных кварталах.
Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы
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