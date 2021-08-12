В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил о создании в Москве Единой цифровой платформы градостроительной деятельности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В Москве создана Единая цифровая платформа градостроительной деятельности. Ее основная задача – обеспечить автоматизирование госуслуг в этой сфере", – говорится в публикации.

Мэр объяснил, что она позволит сократить время бюрократических процедур, что, в свою очередь, ускорит строительство жилых домов, социальных и транспортных объектов.

Ранее Собянин рассказал, что в рамках программы реновации в Москве запланировано строительство около 800 социокультурных и бытовых объектов, в том числе детских садов, школ, поликлиник и спортивных объектов.

По его словам, это позволит создать рабочие места в новых построенных кварталах.

