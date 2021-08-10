Москвичам рассказали о победителях конкурса строительных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице назвали победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Профессионалы и горожане оценивали новые общественные центры, жилые комплексы, офисы, школы, спортивные и другие объекты. Москвичи могли проголосовать на трех площадках: в проекте "Активный гражданин", на интернет-сайте конкурса и выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ.

"Конкурс становится все популярнее как среди представителей строительной отрасли, так и среди горожан. В этом году заявлено 108 проектов, в числе которых станции метро, школы, детские сады, жилые дома, спортивные объекты, офисные здания и деловые центры, многофункциональные комплексы и другие. В Москве реализуют интересные градостроительные проекты, каждый из них – результат совместного труда архитекторов, проектировщиков и строителей", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Среди победителей в номинации лучших проектов многофункциональных комплексов и торговых центров жители столицы назвали "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Крытый тематический парк первый в России и крупнейший в Европе. Гостям доступны кинозалы, прогулочные галереи и тематические рестораны, а также на территории установлено 27 аттракционов, у многих из них нет аналогов ни в России, ни в Европе.

Также лучшим проектом москвичи назвали ТПУ "Нижегородская". Он объединяет Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, Московское центральное кольцо, Горьковское направление Московской железной дороги (будущий МЦД-4) и наземный транспорт. Проект отличается масштабом: здесь распределены потоки пассажиров и созданы общественные пространства. Само здание построено в виде корабля с огромным стеклянным витражом и купольной рубкой.

Престижными наградами была отмечена реставрация Северного речного вокзала. Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.

Среди других конкурсантов оказались Дом Наркомфина, который стал лучшим по мнению городской конкурсной комиссии, и кинотеатр "Художественный", получивший специальный приз.

По словам члена городской конкурсной комиссии и президента Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерия Теличенко, "значимостью для Москвы и горожан" признали Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", построенный за месяц.

"С точки зрения архитектуры это служебный объект, который создан для одной цели. Но какой? Он нужен для спасения людей и их здоровья. Его строили в кратчайшие сроки, это было очень важно", – отметил Теличенко.

Ранее Сергей Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы. В ходе осмотра строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии столичного метрополитена мэр рассказал о создании одного из крупнейших столичных ТПУ. По его словам, "Кунцевская" – это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тысяч жителей.