Москвичам рассказали о победителях конкурса строительных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице назвали победителей ежегодного конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Профессионалы и горожане оценивали новые общественные центры, жилые комплексы, офисы, школы, спортивные и другие объекты. Москвичи могли проголосовать на трех площадках: в проекте "Активный гражданин", на интернет-сайте конкурса и выставке конкурсных проектов в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ.
"Конкурс становится все популярнее как среди представителей строительной отрасли, так и среди горожан. В этом году заявлено 108 проектов, в числе которых станции метро, школы, детские сады, жилые дома, спортивные объекты, офисные здания и деловые центры, многофункциональные комплексы и другие. В Москве реализуют интересные градостроительные проекты, каждый из них – результат совместного труда архитекторов, проектировщиков и строителей", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Среди победителей в номинации лучших проектов многофункциональных комплексов и торговых центров жители столицы назвали "Остров мечты" в Нагатинской пойме. Крытый тематический парк первый в России и крупнейший в Европе. Гостям доступны кинозалы, прогулочные галереи и тематические рестораны, а также на территории установлено 27 аттракционов, у многих из них нет аналогов ни в России, ни в Европе.
Также лучшим проектом москвичи назвали ТПУ "Нижегородская". Он объединяет Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, Московское центральное кольцо, Горьковское направление Московской железной дороги (будущий МЦД-4) и наземный транспорт. Проект отличается масштабом: здесь распределены потоки пассажиров и созданы общественные пространства. Само здание построено в виде корабля с огромным стеклянным витражом и купольной рубкой.
Престижными наградами была отмечена реставрация Северного речного вокзала. Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.
Среди других конкурсантов оказались Дом Наркомфина, который стал лучшим по мнению городской конкурсной комиссии, и кинотеатр "Художественный", получивший специальный приз.
По словам члена городской конкурсной комиссии и президента Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерия Теличенко, "значимостью для Москвы и горожан" признали Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", построенный за месяц.
"С точки зрения архитектуры это служебный объект, который создан для одной цели. Но какой? Он нужен для спасения людей и их здоровья. Его строили в кратчайшие сроки, это было очень важно", – отметил Теличенко.
Ранее Сергей Собянин оценил ход реализации инфраструктурных проектов на Западе столицы. В ходе осмотра строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии столичного метрополитена мэр рассказал о создании одного из крупнейших столичных ТПУ. По его словам, "Кунцевская" – это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тысяч жителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: