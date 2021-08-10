Андрей Бочкарев: в Москве 300 домов расселяются по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общее количество расселяемых домов по программе реновации в столице достигло 300, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



По его словам, из них 56 домов уже демонтировали. Сейчас на этапах проектирования и строительства находятся более 300 объектов с градостроительным потенциалом 5,3 миллиона квадратных метров.

"Программа идет во всех административных округах города, и в целом уже можно говорить о созданном заделе для ускорения хода ее реализации", – сказал Бочкарев.



Он добавил, что в эксплуатацию сдали 135 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров, из которых 108 новостроек передали под заселение.



Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что площадки после сноса пятиэтажек в дальнейшем включаются в Адресный перечень стартовых территорий.



Ранее жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово.

Отмечается, что новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

