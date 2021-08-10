В "Технограде" на ВДНХ открыли профессиональный центр предпринимательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ открыли профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП). Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Образовательный центр позволит предпринимателям, их сотрудникам и самозанятым гражданам получить новые знания в различных областях: от ИТ-технологий до флористики. Обучение проводится бесплатно.

"Сейчас профцентр МСП в "Технограде" предлагает девять направлений обучения. Среди них – информационные технологии, маркетинг, ресторанный бизнес, строительство и флористика. Занятия будут проводиться онлайн и офлайн. В дальнейшем мы планируем постепенно расширять список образовательных программ, вводить новые углубленные курсы", – сообщила Наталья Сергунина.

С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте профцентра МСП. Для удобства поиска в левой части главной страницы есть фильтр, позволяющий найти нужные курсы. Для этого необходимо выбрать формат и направление обучения.

Количество участников в каждой группе ограниченно и зависит от тематики. При посещении "Технограда" необходимо соблюдать действующие санитарные меры: носить маски и придерживаться социальной дистанции.

"Быстро развивающиеся бизнес-проекты заинтересованы в квалифицированных кадрах и расширении штата сотрудников. Выходя на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, компании зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях. Профцентр МСП создан специально для того, чтобы предприниматели и их сотрудники могли повысить свою компетенцию или даже освоить новую профессию. Занятия подойдут для людей любого уровня подготовки", – подчеркнул руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Расписание занятий будет пополняться. Для участия в образовательных программах необходимо зарегистрироваться, подав заявку. Сделать это можно на сайте профцентра МСП, указав в открывшейся форме ФИО, адрес электронной почты и номер телефона.

Кроме того, для записи необходимо предоставить документ, свидетельствующий о регистрации в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Также подойдет справка, подтверждающая работу на предприятии малого или среднего бизнеса Москвы.

По итогам обучения участники получат сертификаты и удостоверения о повышении квалификации.

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