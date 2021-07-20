Эксперты объяснили, что делать, если не берут на работу из-за возраста

Считается, что найти хорошую должность после 50 лет практически невозможно. Рассказываем, как поступить, если соискателю отказали из-за возраста, и что надо делать, чтобы раньше времени не выпасть из обоймы.



Именем закона

Интересы "возрастных" соискателей рабочих мест защищены законодательством – оно устанавливает запрет на отказ в приеме на работу по причинам, не связанным с деловыми качествами претендента.

"В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса отказ будет считаться необоснованным, если работодатель укажет в качестве причины ваш пол, расу, цвет кожи, национальность, язык, возраст, место жительства, происхождение, а также другие обстоятельства, которые не относятся к вашему уровню профессионализма и опыта", – пояснила юрист Юлия Кремер.

По словам эксперта, большинство работодателей осведомлены о том, что за неправомерный отказ они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности.

Консультант по карьере Наталья Кретова обратила внимание на то, что интересы "возрастных" кандидатов защищает уголовная статья "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". В данном случае предпенсионный возраст – это период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению конкретному человеку страховой пенсии по старости.

Собираем доказательства

Получается, что ссылка на "неудобный" возраст является дискриминационным признаком. Как же действовать соискателю, чтобы успешно обжаловать решение, принятое работодателем?

Юлия Кремер советует в первую очередь обратиться в организацию за отказом в приеме на работу. Оно должно быть составлено в письменной форме уполномоченным лицом в течение 7 дней со дня предъявления такого требования. Во-вторых, необходимо озаботиться сбором доказательств неправомерности отказа, объяснила эксперт.



Юлия Кремер юрист Надо проанализировать переписку с работодателем, где он указывает на истинную причину отказа, либо найти доказательства в требованиях к внешности или возрасту, которые имеются в описании вакансии.

Третий шаг – это составление искового заявления и обращение в суд за защитой своих трудовых прав либо в трудовую инспекцию. Ведомство, согласно закону, должно рассматривать все заявления, письма и жалобы граждан, а также принимать меры по устранению нарушений и восстановлению прав.

Однако практика складывается таким образом, что суды и уполномоченные органы редко встают на сторону соискателей. Это происходит именно из-за недоказанности дискриминационного фактора, посетовала эксперт. Поэтому одной из главных задач для истца в таком разбирательстве будет "подсветить" реальную причину отказа, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Работаем над собой

Эксперты в сфере занятости считают, что успешное трудоустройство зависит не столько от возраста, сколько от востребованности профессии и уровня подготовки кандидата.

По словам Натальи Кретовой, нередки случаи, когда конкретных специалистов в возрасте до 40 лет не хватает на рынке труда по причине демографического провала 1980–90-х годов или отсутствия нужного уровня образования. Например, в 1990-е юноши и девушки в основном учились на юристов и экономистов, мало кто шел в другие профессии, отметила она.

"Сейчас очевидно, что юристов и экономистов у нас много, а вот технических специалистов и обладателей прикладных и массовых профессий не хватает. Поэтому для некоторых работников наем продолжается до тех пор, пока есть возможность трудиться", – подчеркнула Кретова.



Наталья Кретова консультант по карьере Например, однажды после долгих поисков специалиста по угольному делу приняли на работу соискателя в возрасте 60+.

По мнению консультанта, возраст чаще всего играет злую шутку с теми кандидатами, которые переросли свою должность или засиделись на одном месте. Таким людям требуется профессиональная переподготовка: порой достаточно пройти обучение, чтобы найти свое место в жизни, посоветовала собеседница Москвы 24.

Для тех же, кто по каким-то причинам не желает учиться, существует возможность трудоустроиться продавцами, менеджерами по продажам, таксистами, а также работниками сферы услуг. Среди таких сотрудников в наши дни встречаются люди с высшим образованием и опытом работы за рубежом, добавила эксперт.

Консультант по карьере отметила, что в этом случае вопрос только в том, насколько готов человек, имеющий определенный статус, сдавать позиции с точки зрения своих профессиональных амбиций и мастерства. А выход из данной ситуации один – гибкость и готовность меняться, заключила Кретова.