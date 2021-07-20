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Общество

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Эксперты объяснили, что делать, если не берут на работу из-за возраста

Трудовой заговор: что делать, если не берут на работу из-за возраста
общество

Считается, что найти хорошую должность после 50 лет практически невозможно. Рассказываем, как поступить, если соискателю отказали из-за возраста, и что надо делать, чтобы раньше времени не выпасть из обоймы.

Фото: depositphotos/Koldunov

Именем закона

Интересы "возрастных" соискателей рабочих мест защищены законодательством – оно устанавливает запрет на отказ в приеме на работу по причинам, не связанным с деловыми качествами претендента.

"В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса отказ будет считаться необоснованным, если работодатель укажет в качестве причины ваш пол, расу, цвет кожи, национальность, язык, возраст, место жительства, происхождение, а также другие обстоятельства, которые не относятся к вашему уровню профессионализма и опыта", – пояснила юрист Юлия Кремер.

По словам эксперта, большинство работодателей осведомлены о том, что за неправомерный отказ они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности.

Консультант по карьере Наталья Кретова обратила внимание на то, что интересы "возрастных" кандидатов защищает уголовная статья "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста". В данном случае предпенсионный возраст – это период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначению конкретному человеку страховой пенсии по старости.

Собираем доказательства

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Получается, что ссылка на "неудобный" возраст является дискриминационным признаком. Как же действовать соискателю, чтобы успешно обжаловать решение, принятое работодателем?

Юлия Кремер советует в первую очередь обратиться в организацию за отказом в приеме на работу. Оно должно быть составлено в письменной форме уполномоченным лицом в течение 7 дней со дня предъявления такого требования. Во-вторых, необходимо озаботиться сбором доказательств неправомерности отказа, объяснила эксперт.

Надо проанализировать переписку с работодателем, где он указывает на истинную причину отказа, либо найти доказательства в требованиях к внешности или возрасту, которые имеются в описании вакансии.
Юлия Кремер
юрист

Третий шаг – это составление искового заявления и обращение в суд за защитой своих трудовых прав либо в трудовую инспекцию. Ведомство, согласно закону, должно рассматривать все заявления, письма и жалобы граждан, а также принимать меры по устранению нарушений и восстановлению прав.

Однако практика складывается таким образом, что суды и уполномоченные органы редко встают на сторону соискателей. Это происходит именно из-за недоказанности дискриминационного фактора, посетовала эксперт. Поэтому одной из главных задач для истца в таком разбирательстве будет "подсветить" реальную причину отказа, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Работаем над собой

Фото: depositphotos/Sepy

Эксперты в сфере занятости считают, что успешное трудоустройство зависит не столько от возраста, сколько от востребованности профессии и уровня подготовки кандидата.

По словам Натальи Кретовой, нередки случаи, когда конкретных специалистов в возрасте до 40 лет не хватает на рынке труда по причине демографического провала 1980–90-х годов или отсутствия нужного уровня образования. Например, в 1990-е юноши и девушки в основном учились на юристов и экономистов, мало кто шел в другие профессии, отметила она.

"Сейчас очевидно, что юристов и экономистов у нас много, а вот технических специалистов и обладателей прикладных и массовых профессий не хватает. Поэтому для некоторых работников наем продолжается до тех пор, пока есть возможность трудиться", – подчеркнула Кретова.

Например, однажды после долгих поисков специалиста по угольному делу приняли на работу соискателя в возрасте 60+.
Наталья Кретова
консультант по карьере

По мнению консультанта, возраст чаще всего играет злую шутку с теми кандидатами, которые переросли свою должность или засиделись на одном месте. Таким людям требуется профессиональная переподготовка: порой достаточно пройти обучение, чтобы найти свое место в жизни, посоветовала собеседница Москвы 24.

Для тех же, кто по каким-то причинам не желает учиться, существует возможность трудоустроиться продавцами, менеджерами по продажам, таксистами, а также работниками сферы услуг. Среди таких сотрудников в наши дни встречаются люди с высшим образованием и опытом работы за рубежом, добавила эксперт.

Консультант по карьере отметила, что в этом случае вопрос только в том, насколько готов человек, имеющий определенный статус, сдавать позиции с точки зрения своих профессиональных амбиций и мастерства. А выход из данной ситуации один – гибкость и готовность меняться, заключила Кретова.

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