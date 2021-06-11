Эксперты назвали три самые плохие офисные привычки

На работе москвичи проводят большую часть своего активного времени. Офисные привычки порой характеризуют сотрудника лучше, чем данные резюме. Рассказываем, к чему лучше не привыкать в деловой обстановке.



По чайку

Обстановка в офисах значительно изменилась за последние 10 лет. Уходят в прошлое перекуры на рабочем месте, стало строже отношение к алкоголю. Но сотрудники по-прежнему запивают и заедают деловые разговоры, нанося непоправимый урон фигурам.





Ольга Лушникова терапевт, диетолог По статистике, более половины офисных работников уже в течение первого года начинают набирать вес. Самая главная причина – несбалансированное, нерациональное питание, включающее бесконечное число "незаметных" перекусов, чаепитий с чем-нибудь вкусненьким. При интенсивной умственной работе мозг нуждается в большом количестве энергии, в глюкозе, и это топливо, конечно, проще всего взять из простых углеводов. Поэтому и идут в ход конфеты, пирожки, мармелад и шоколад.

Эксперт подчеркивает, что именно офисные служащие употребляют больше всего нездоровой и калорийной еды, фастфуда. А на первом месте у белых воротничков – пицца. Клерки – постоянные клиенты служб доставки, поскольку в конторах часто проводятся посиделки по поводу и без.

Чтобы избежать проблем с нарушением режима питания, диетолог советует утром полноценно завтракать, а на обед брать с собой здоровую еду в контейнерах или поискать рядом с работой кафе, где можно полноценно поесть. В качестве здорового перекуса можно держать под рукой орешки, чипсы из водорослей и овощей и другие полезные снеки. Если в организации нет кулера, надо брать с собой воду в бутылочках, а от привычки пить чай и кофе со сладостями следует отвыкать.

Диетолог рекомендует проявить инициативу и организовывать офисные посиделки только со здоровой едой. Например, приносить с собой или заказывать полезные закуски, салаты, покупать для стола фрукты. А еще лучше устраивать активные мероприятия вне офиса.



Лежачий камень

Еще одна ловушка, в которую рискуют угодить офисные работники, – это малоподвижный образ жизни. На работу сотрудник едет на машине, затем в среднем 8 часов просиживает возле компьютера, вечером возвращается на автомобиле. Дома его ждут холодильник и уютный диван, и так день за днем. Если к этому прибавить стресс и жизнь в режиме дедлайна, то лишний вес и другие проблемы со здоровьем у служащих неизбежны.

По словам эксперта, обилие калорийной пищи в сочетании с практически полным отсутствием физической активности ни к чему хорошему не ведет. Терапевт призывает не сидеть в кресле весь рабочий день – каждые час-полтора надо вставать и двигаться, делать простые упражнения или просто ходить. "И не бойтесь казаться смешными! Можно это делать организованно, всем офисом. В некоторых компаниях наметилась прекрасная тенденция: оборудуются фитнес-зоны, залы для мини-футбола, бадминтона, ставятся теннисные столы, даже выдаются самокаты и велосипеды. Вечерами организуются занятия йогой, что очень хорошо после полного стрессов рабочего дня. Некоторые руководители даже организуют программы поощрения спортивных достижений сотрудников", – говорит Ольга Лушникова.

Главное – не быть инертным и не стесняться. По утрам надо приучить себя к зарядке, а если позволяет время, то выходить на пробежку. Вечером, после рабочего дня, хорошо совершить хотя бы получасовую прогулку, пусть даже не каждый день.



Разговоры стихнут скоро

Самая неприятная офисная привычка, перед влиянием которой не все могут устоять, – это активное обсуждение чужой жизни. Сплетни кому-то скрашивают трудовые будни, а другим портят жизнь. Сотрудник даже не замечает, как оказывается втянутым в эпицентр злословия, принимающего форму общего безобидного разговора. Бывалые офисные "волки" рекомендуют не ввязываться в беседы, в которых язвительно обсуждается чья-то личная жизнь, профессиональные провалы или внешность. Так вы сохраните свое лицо и не попадете в неприятную ситуацию: в эпоху гаджетов недоброжелатели могут записать ваш разговор и повернуть его против вас. Ну и вообще перемывать кому-то кости – дело недостойное и не терпящее компромиссов. И не надо бояться быть белой вороной, тем более что большинство сотрудников негативно оценивают сплетни на рабочем месте.

Практикующий психолог Ольга Хабибулина отмечает, что сплетни распускает тот, кому неинтересна его собственная жизнь, для него обсуждение посторонних людей – это просто лекарство от скуки. "А если вы сами сплетничаете и осознаете, что вам пора с этим завязать, займитесь своей жизнью. Когда же сплетники говорят про вас, представляйте, что кто-то тратит на вас свою энергию и принимайте ее с благодарностью. Помните, что все, что говорит такой человек, на что обращает внимание, он говорит о себе и про себя, это его скрытое поведение или скрытые желания", – поясняет психолог.

