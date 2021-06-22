Кто может получать накопительную пенсию и куда за ней обращаться

Около 2 миллионов россиян за прошлый год не обратились за получением накопительной части пенсии. Или выплата не была им назначена. Такая статистика основана на данных 15 крупнейших негосударственных пенсионных фондов. Рассказываем, кто может получать выплаты, куда обратиться за их назначением и как узнать о своих пенсионных накоплениях.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Остались без выплат

За 2020 год, согласно данным по 15 крупнейшим негосударственным фондам (НПФ), не обратились за выплатой накопительной пенсии почти 2,1 миллиона россиян. При этом в 2019 году число таких граждан было значительно меньше: 1,6 миллиона человек. В фондах связали эту ситуацию с рядом факторов. В том числе с устаревшими базами данных, сложностями при подаче заявления, а также с недостаточным информированием населения.

Среди тех, кто не забрал деньги в 2020 году, оказались и 200–400 тысяч россиян, которым перечислили единовременную выплату. С учетом этого в среднем 1,7–1,9 миллиона человек остались полностью без накопительной пенсии.

Накопительная часть пенсии за счет страховых взносов работодателя начиная с 2014 года временно заморожена вплоть до 2023-го. Все взносы направляются на страховую часть пенсии по старости. Имеющиеся накопления продолжают инвестироваться – их можно будет получить при выходе на пенсию.

С 1 января 2021 года период, который используется для расчета накопительной пенсии, составляет 264 месяца. Соответствующий закон был подписан в декабре прошлого года.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Кто может иметь накопительную пенсию?

Россияне, которые официально работали в 2002–2013 годах, а также платили добровольные пенсионные взносы или направили на формирование пенсии маткапитал, могут иметь накопительную пенсию. За счет взносов работодателя формируется основная часть накопительной пенсии у следующих категорий:

– у россиян 1967 года рождения и моложе, подавших заявление о формировании накопительной пенсии до конца 2015 года;

– у женщин 1957–1966 года рождения, а также мужчин 1953–1966 года рождения за периоды работы в 2002–2004 годах.

При этом дополнительная часть накопительной пенсии за счет собственных отчислений формируется у россиян, добровольно заплативших взносы на накопительную пенсию, а также у женщин, которые направили в нее средства материнского капитала.

Обратиться за назначением накопительной пенсии можно женщинам при достижении возраста 55 лет и мужчинам от 60 лет. Или при получении права на досрочную пенсию.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Куда обратиться?

Обратиться за назначением пенсии можно в любое время после возникновения права на нее. Для этого следует подать заявление в территориальный орган ПФР по своему выбору либо в МФЦ. Это можно сделать лично или через представителя. Помимо этого, граждане могут направить заявление в форме электронного документа через портал госуслуг.

Следует учитывать, что россияне, которые формируют средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, должны обращаться с заявлением о назначении накопительной пенсии в соответствующий НПФ.

Как узнать о своих пенсионных накоплениях?

Вся информация о пенсионных накоплениях хранится в Пенсионном фонде России (ПФР) на лицевых счетах россиян. Для получения выписки с лицевого счета можно использовать следующие варианты:

– заказать на сайте Госуслуг, в личном кабинете или отдельно. Это бесплатно, данные поступают в день подачи заявки;

– обратиться лично в отделение ПФР или МФЦ. Также можно отправить заявление по почте, но в этом случае его необходимо заверить у нотариуса. В течение 10 дней сведения о состоянии лицевого счета будут готовы.

В выписке будет информация о стаже, перечисленных взносах, пенсионных коэффициентах и накоплениях. Обратите внимание, что за текущий год сведений может не быть, так как информация попадает в ПФР по истечении года.