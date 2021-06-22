Около двух миллионов россиян не получили накопительную часть пенсии в 2020 году

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За 2020 год около 2,1 миллиона россиян не обратились за выплатой накопительной части пенсии или она им не была назначена. Об этом сообщает "Коммерсант".

Данный показатель касается 15 крупнейших некоммерческих пенсионных фондов, наибольшее число подобных случаев приходится на НПФ "Открытие", "Будущее", "ГАЗФОНД пенсионные накопления" и НПФ Сбербанка.

Согласно оценке "Коммерсанта", количество людей, полностью не получивших причитающуюся им накопительную пенсию, можно оценивать в 1,7–1,9 миллиона человек, так как из-за особенностей актуарного учета в обозначенные 2,1 миллиона вошли от 200 до 400 тысяч человек, получивших единовременную выплату.

В фондах полагают, что это связано с отсутствием системы информирования, поскольку не все граждане знают, что основания на получение накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой. Другая проблема – неспособность НПФ известить своих клиентов из-за измененных данных, например, телефонных номеров. По оценке руководителя проекта Pensopathology Евгения Биезбардиса, только в 15% случаев подобные извещения доходят до адресатов.

Усугубляет ситуацию и затрудненный обмен данными между Пенсионным фондом России и НПФ. Так, информация об основаниях назначения накопительной части пенсии или единовременной выплаты находится в ПФР, и без нее некоммерческие фонды не могут соответствующие выплаты осуществить. Кроме того, раньше ПФР был обязан информировать граждан о состоянии их пенсионных счетов, но с 2013 года это требование отменили, а по действующему законодательству НПФ и вовсе не обязаны информировать клиентов о наступлении пенсионных оснований.

Тем не менее, уточняется, что с 2022 года ПФР должен будет раз в три года по достижении застрахованным лицом предпенсионного возраста сообщать о суммах средств пенсионных накоплений и правах на выплаты через портал госуслуг.

Ранее замдиректора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин рассказал, что при достижении пенсионного возраста и соблюдении ряда условий россияне смогут получить деньги из накопительной части пенсии, сформированной в период с 2002 по 2014 год.

Он пояснил, что существует три варианта выплат: пожизненно, единовременно или в течение определенного срока. Для получения средств следует обратиться с соответствующим заявлением в ПФР или НПФ в зависимости от того, где именно хранятся деньги пенсионера.

