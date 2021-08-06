Сенатор Святенко: улучшение системы переподготовки сотрудников в Москве продолжится

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Система повышения квалификации сотрудников является лучшей профилактикой безработицы, поэтому Москва продолжит ее совершенствовать. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила сенатор Совета Федерации Инна Святенко.

"Безработица является серьезной угрозой в период больших потрясений, которые сегодня переживает весь мир. <...> И, для того чтобы сохранить рабочие места в столице, действует целый комплекс мер. <...> Чтобы у предприятий были хорошие показатели, крайне важно уделять внимание повышению знаний сотрудников", – сказала она.

Святенко отметила, что пандемия усугубила ситуацию на рынке труда, однако благодаря оперативным мерам столичных властей Москве удалось справиться с негативными последствиями. Так, в 2020 году уровень занятости в столице составлял 79,9%, тогда как, например, в Лондоне он не превышал 78,4%, в Пекине – 78,2%, а в Нью-Йорке – 67,8%.

Сохранить высокий показатель Москве позволили не только меры поддержки бизнеса, но и программы по поиску и содействию в трудоустройстве, считает сенатор. Тем не менее, по мнению Святенко, важно также развивать систему переподготовки работников, предоставлять возможности для их бесплатного обучения, поскольку высококвалифицированные сотрудники являются "опорой для своих организаций".

В связи с этим она напомнила, что в столичных центрах "Моя карьера" и "Профессионал" москвичи могут не только освоить новые профессии, но и приобрести навыки, необходимые им в текущей работе. Предоставление горожанам такой возможности, способствует профилактике безработицы, считает сенатор.

"Возможности по переподготовке сегодня в Москве есть, главное – не бояться обратиться за помощью, пойти учиться", – заключила Святенко, отметив, что пройти профессиональную переподготовку в столице могут в том числе безработные, а также мамы в декрете.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что уровень безработицы в России демонстрирует высокие темпы снижения и уже вплотную приблизился к допандемийным показателям: по итогам июня он составил 4,8%.

По словам министра, такой прогресс стал возможен благодаря мерам, которые принимало правительство в течение прошлого года.

