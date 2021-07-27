Святенко: востребованность формата дистанционной работы будет расти среди женщин с детьми

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Сенатор, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко заявила, что востребованность формата дистанционной работы будет расти среди женщин с детьми. По ее словам, Москва должна развивать возможности повышения квалификации, переобучения для этой категории.

"Рынок труда трансформируется, и вакансий для дистанционной работы, аутсорсинга на дому становится все больше. Безусловно, дистанционная работа – это формат, востребованность которого среди женщин с детьми будет только расти. Но для того чтобы вести все эти процессы удаленно, необходимы особые навыки", – цитирует сенатора Агентство "Москва".

По словам Святенко, в Москве есть курсы, помогающие женщинам, которые уже имеют бухгалтерское образование, разобраться в целом ряде деталей: как составлять договор на обслуживание, формировать стоимость своих услуг, а также освоить навыки общения с заказчиком в режиме распределенной команды.

Она отметила, что возможности гибкого графика, работы из дома очень важны в период, когда дети маленькие.

"Даже время, когда ребенок уже пошел в сад, непростое для семьи: первые годы дети адаптируются к новым условиям и часто болеют. Работать на удаленке для многих – хороший выход сохранить доход, развиваться в профессии, и необходимо развивать форматы, которые позволяют женщинам адаптироваться к новым условиям", – добавила сенатор.

Возвращение женщины в рабочий ритм после отпуска по уходу за детьми – это большой труд, который сложно переоценить, считает Святенко.

"Мамы отдают свое время воспитанию детей, и этот пробел в несколько лет, безусловно, отражается на уже имеющихся навыках, компетенциях, даже количестве социальных контактов, которые необходимо восполнять. Сейчас, в период большой цифровизации, мы видим статистику, что очень многие стараются получить дополнительно образование в этот период, проходят различные курсы. Хочу отметить, что государственная политика ориентирована на то, чтобы у женщин, находящихся в декрете, был бесплатный доступ к обучающим программам в формате онлайн", – заявила она.

Ранее Инна Святенко заявила, что проект "Московское долголетие" стал важной частью социальной инфраструктуры столицы.

Она подчеркнула, что повышение качества и продолжительности жизни горожан старшего возраста является общенациональной целью. По ее словам, Москва является успешным регионом, где подобная программа активно реализуется. Святенко отметила, что проект стал не просто способом развлечения, а необходимой мерой заботы о здоровье москвичей.