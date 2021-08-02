В Москве не планируют широко праздновать День города – Собянин

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы не планируют организовывать широкое празднование Дня города. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью РБК.
Градоначальник подчеркнул, что проведение фестивалей в столице в ближайшее время не будет возобновлено.
"Ярмарки будут работать, но без культурной программы", – уточнил мэр города.
Собянин пояснил, что одной из основных задач для властей является активизация сезонной торговли. Это необходимо для увеличения конкуренции и остановки роста цен, отметил мэр.
Ранее Собянин рассказал, как столичные службы взаимодействовали с представителями бизнеса в период пандемии коронавируса. По словам градоначальника, за это время на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей.
В общей сложности ситуация с COVID-19 обошлась экономике города более чем в 600 миллиардов рублей, сообщил мэр столицы. В частности, власти Москвы недополучили 200–250 миллиардов рублей доходов за 2020 год.
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