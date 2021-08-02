Собянин рассказал о взаимодействии городских служб и бизнеса во время пандемии

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин рассказал, как столичные службы взаимодействовали с представителями бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом мэр рассказал в интервью РБК.
По словам градоначальника, за это время на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей.
Собянин отметил, что главной задачей для властей города было дать возможность бизнесу работать. В частности, система QR-кодов в столице была аннулирована сразу, как только позволила ситуация.
Как рассказал мэр, общепит способен вернуться на уровень 2019 года при условии, что в городе не будут введены новые ограничения. Он выразил мнение, что коронавирус больше влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие горожан, чем на экономику.
"Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция – у многих людей поднимается градус негатива", – заявил Собянин.
Ранее в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий бизнесу. Документы принимаются до 6 августа.
Компенсация предоставляется за участие в выставках, за продвижение товаров и услуг в интернете, за комиссии при использовании сервисов по доставке еды, за работу с маркетплейсами. Кроме того, выплаты предназначены для предпринимателей, работающих по франшизе, за проценты по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, за оплату коммунальных услуг. Всего в Москве доступно 17 субсидий и грантов.
Власти Москвы могут рассмотреть новые меры поддержки для бизнеса
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