Собянин рассказал о взаимодействии городских служб и бизнеса во время пандемии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин рассказал, как столичные службы взаимодействовали с представителями бизнеса в период пандемии коронавируса. Об этом мэр рассказал в интервью РБК.

По словам градоначальника, за это время на поддержку граждан и бизнеса было потрачено около 100 миллиардов рублей.

Собянин отметил, что главной задачей для властей города было дать возможность бизнесу работать. В частности, система QR-кодов в столице была аннулирована сразу, как только позволила ситуация.

Как рассказал мэр, общепит способен вернуться на уровень 2019 года при условии, что в городе не будут введены новые ограничения. Он выразил мнение, что коронавирус больше влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие горожан, чем на экономику.

"Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция – у многих людей поднимается градус негатива", – заявил Собянин.

Ранее в Москве возобновили прием заявок на предоставление субсидий бизнесу. Документы принимаются до 6 августа.

Компенсация предоставляется за участие в выставках, за продвижение товаров и услуг в интернете, за комиссии при использовании сервисов по доставке еды, за работу с маркетплейсами. Кроме того, выплаты предназначены для предпринимателей, работающих по франшизе, за проценты по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, за оплату коммунальных услуг. Всего в Москве доступно 17 субсидий и грантов.