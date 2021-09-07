Молодые люди чаще всего использовали "Пушкинскую карту" для покупки билетов в театр

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Молодые люди чаще всего используют "Пушкинскую карту" для покупки билетов в театр. Об этом в ходе встречи с участниками российского общества "Знание" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Нам невероятно интересно смотреть за теми событиями, которые вы пытаетесь выбрать и купить билет заранее. Нам было ужасно приятно, что больше всего вас интересуют билеты в театры", – приводит ТАСС слова Любимовой.
Она отметила, что министерство культуры РФ проводит ежедневный мониторинг покупок по "Пушкинской карте". Средний чек составляет 1,5 тысячи рублей. Например, 15-летняя девочка из Омска первая оформила карту и приобрела дорогой билет в Московский академический театр сатиры.
"Постараемся ее найти и познакомиться с нашей первой героиней", – сказала Любимова.
На сегодня в "Пушкинскую карту" не включены современные шоу, походы в кино и другие направления, которые интересны молодежи, добавила министр культуры.
"Все, что видится нам с точки зрения культурной повестки, все, с чем мы бы хотели вас познакомить, просветить, рассказать, можно сделать бесплатно", – заключила Любимова.
1 сентября в России стартовала программа "Пушкинская карта". За счет средств проекта "Пушкинская карта" молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать учреждения культуры по всей России с сентября по декабрь текущего и следующего годов.
По словам Михаила Мишустина, программа "Пушкинская карта" не только поможет молодежи прикоснуться к искусству, но и позволит поддержать учреждения культуры.
Более миллиона человек оформили себе "Пушкинскую карту"
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