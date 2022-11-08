В Сети показали трейлер мультсериала "Зверополис+"

Видео: youtube.com/Walt Disney Studios Canada

Киностудия Disney представила в Сети трейлер анимационного сериала, развивающего мир своего знаменитого мультфильма "Зверополис".

Проект, получивший название "Зверополис+", расскажет о знакомых героях – крольчихе Джуди Хоппс, землеройке Фру Фру, гепарде Бенджамине Когтяузере и ленивце Блице.

Премьера шестисерийной новинки состоится 9 ноября. Мультсериал будет доступен на стриминговом сервисе Disney+.

Оригинальный мультфильм "Зверополис" вышел на экраны в 2016 году. Проект был удостоен премии "Оскар" в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм".

Ранее сообщалось, что в анимационном сериале "Свинка Пеппа" впервые показали однополую пару. Персонаж картины – белая медведица Пенни – в одной из серий нарисовала портрет своей семьи.



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