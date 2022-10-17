Мексиканка, ставшая прототипом бабушки в "Тайне Коко", умерла в возрасте 109 лет

Фото: кадр из мультипликационного фильма "Тайна Коко"; режиссеры – Ли Анкрич, Эдриан Молина; производство – Walt Disney Pictures

Мексиканка Мария Салуд Рамирес Кабальеро, ставшая прототипом персонажа бабушки Коко в мультфильме "Тайна Коко" студии Disney, скончалась в возрасте 109 лет, сообщает РИА Новости.

Причина смерти женщины пока не объявлена. При этом местные СМИ пишут, что известие шокировало поклонников фильма.

Женщина скончалась в своем родном городе Санта Фе де ла Лагуна. Как "бабушку Коко" Рамирес Кабальеро узнали после выхода мультфильма. В нем рассказывается про мексиканский праздник День мертвых. Коко была бабушкой главного героя, Мигеля, который путешествует в загробный мир повидаться с предками.

В 2018 году кинокритики составили список ста лучших анимационных фильмов всех времен. В пятерку мультфильмов вошел проект "Тайна Коко". Это самый долгий по срокам производства анимационный фильм в компании Disney: работа над ним велась шесть лет. Музыку для фильма написал обладатель премий Грэмми и Оскар Майкл Джаккино.

В 2018 году "Тайна Коко" также стала лучшим полнометражным мультипликационным фильмом по версии "Золотого глобуса", а также получила "Оскар".

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