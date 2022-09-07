В "Свинке Пеппе" впервые показали однополую пару

Фото: кадр из мультсериала "Peppa Pig"

В анимационном сериале "Свинка Пеппа" впервые показали однополую пару. Персонаж картины – белая медведица Пенни – в одной из серий нарисовала портрет своей семьи.

"Я – Пенни, белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама – врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти", – процитировали в издании Metro.

Ранее сообщалось, что в РФ не выйдет дополнение к игре The Sims 4 "Свадебные истории". Разработчикам Maxis и издатель Electronic Arts пришлось бы вырезать материал ЛГБТ-пары Доминики и Камиллы, чтобы ее можно было выпустить в стране.

Также сообщалось, что в министерстве юстиции Германии выдвинули предложение, которое может разрешить раз в год менять пол в документах без прохождения специальной процедуры. Переход сможет совершить любой человек, достигший возраста 14 лет.