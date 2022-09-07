В "Свинке Пеппе" впервые показали однополую пару

Фото: кадр из мультсериала "Peppa Pig"
В анимационном сериале "Свинка Пеппа" впервые показали однополую пару. Персонаж картины – белая медведица Пенни – в одной из серий нарисовала портрет своей семьи.
"Я – Пенни, белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама – врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти", – процитировали в издании Metro.
Ранее сообщалось, что в РФ не выйдет дополнение к игре The Sims 4 "Свадебные истории". Разработчикам Maxis и издатель Electronic Arts пришлось бы вырезать материал ЛГБТ-пары Доминики и Камиллы, чтобы ее можно было выпустить в стране.
Также сообщалось, что в министерстве юстиции Германии выдвинули предложение, которое может разрешить раз в год менять пол в документах без прохождения специальной процедуры. Переход сможет совершить любой человек, достигший возраста 14 лет.
Владелец свинки Пеппы потребовал 33 млн рублей за нарушение авторства
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