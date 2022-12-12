Госдума рассмотрит возможность снимать фильмы для детей за счет государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России предложили снимать кинокартины, которые предназначены для детской аудитории, за счет государства. Об этом сообщает газета "Известия".

Выяснилось, что Госдума в декабре может принять в первом чтении законопроект "Об изменениях в ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ". Он предполагает, что и за прокат таких фильмов будет отвечать государство.

Документ не противоречит законам, которые стоят выше, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе. Кабмин РФ уже поддержал эту инициативу.

Авторы проекта заявили о необходимости увеличить количество кинокартин для детей и юношества. Депутат Елена Драпеко отметила, что этот вопрос парламентарии обсуждают не первый год.

Сейчас нормами закона установлено, что государство не может вкладывать более 70% в создание художественных фильмов. Чтобы добрать оставшиеся средства, нужны инвесторы, которые понимают, что их вложение может не окупиться. Поэтому и продюсеры не стремятся запускать проекты для детей.

На фоне этого Владимир Путин поручил закрепить в законе возможность государства полностью финансировать такие фильмы. Президент поставил срок кабмину до конца этого года.

Показатели отечественной киноиндустрии за последние пять лет подтверждают необходимость принятия такого решения:



в прокат вышло 89 российских фильмов для детей;

в кинотеатрах их посмотрели более 50 миллионов человек;

их доля в совокупной посещаемости российских фильмов составила 26,7%.

Предполагается, что финансирование будет поступать от Минкульта.

Замглавы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев отметил, что на фоне отмены проката зарубежных фильмов в России необходимо обеспечить дополнительную поддержку отечественного кинематографа, который будет пропагандировать российские ценности.

В свою очередь, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов обратил внимание на то, что фильмы для детей и юношества позволят формировать у младшей аудитории правильные установки. Он добавил, что с инвесторами такая возможность отсутствует, поскольку они диктуют свои требования.

Другие фракции также поддержали это предложение.

"Мы много говорили об этом в последние годы и очень рады, что нас услышали на всех уровнях государственной власти. В России исторически очень сильным направлением было именно детское и подростковое кино, которое, безусловно, нужно возрождать", – высказалась глава Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Продюсер Владимир Есинов уверен, что в России нужны такие фильмы. Он подчеркнул, что такой запрос поступает от самих россиян. Он выразил надежду на то, что данная инициатива повлияет и на качество детского кино.

Ранее Министерство культуры РФ поделилось перечнем из 17 приоритетных тем государственной поддержки производства в индустрии кино на 2023 год.

Ведомство окажет поддержку картинам о "деградации Европы" и "многополярном мире". Также министерство посодействует фильмам, которые будут посвящены "неоколониальной политике англо-саксонских стран".

В списке обозначены и другие приоритетные темы, например сохранение традиционных ценностей, наука, победы в истории России, борьба против фальсификации, семья, популяризация специальностей в области медицины и инженерии, противостояние фашизму.

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