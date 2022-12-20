"Аватар-2" покажут в ряде кинотеатров РФ с 22 декабря

кадр из фильма "Аватар: Путь воды"; режиссер – Джеймс Кэмерон; производство – 20th Century Studios, Lightstorm Entertainment, TSG Entertainment

Некоторые российские кинотеатры начнут показывать фильм "Аватар: Путь воды" с 22 декабря. Об этом сообщает газета "Известия".

Сначала кинотеатры планировали показывать картину с 12 января из-за дефицита больших релизов в это время. В ассоциации владельцев кинотеатров отметили, что именно в данное время уместнее всего выпускать "Аватар".

Раньше всех – 22 декабря – показывать фильм начнет сеть "Иллюзион" во Владивостоке. "Аватар" намерены показать и в Сибири, но не во всех кинотеатрах. В частности, в новосибирском кинотеатре "Киноатлас" все сеансы будут показывать в 2D, а в красноярском "Луч" будет доступно пять сеансов 3D. 13 сеансов "Аватара" в один день распланировал и кинотеатр "Гринвич Синема" в Екатеринбурге.

Журналисты выявили некую закономерность в этой схеме.

"Чем меньше в городе сетевых кинотеатров, тем выше шанс, что там будет показываться "Аватар: Путь воды". И наоборот: если лучшие кинозалы в городе принадлежат крупнейшим игрокам рынка, то "Аватара" там не будет либо до 12 января, либо вовсе, так как прокатного удостоверения у этой картины нет и быть не может", – говорится в сообщении.

При этом москвичи смогут увидеть картину лишь в подмосковных кинотеатрах в небольших городах.

Ранее сообщалось, что картина "Аватар: Путь воды" собрала в прокате за выходные 435 миллионов долларов. Больше всего – 134 миллиона долларов – собрали в США. В Китае собрали 57,1 миллиона, в Корее – 24,7 миллиона, а в Германии – 20 миллионов долларов.



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