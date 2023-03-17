Ряд фильмов от киностудии Disney будут доступны на Okko до 19 марта

Фото: yotube.com/Walt Disney Studios

Фильмы от студии Disney доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko до 19 марта. Об этом сервис сообщил на своем сайте.

Пользователи смогут посмотреть в выходные мультфильмы "Мулан", "Тачки", "История игрушек", "Холодное сердце", "Вперед", "Лука" и "Душа". Также для просмотра доступны фильмы "Король лев", "Пираты Карибского моря", "Хроники Нарнии" и два сериала от Marvel – "Агенты "Щ.И.Т.", "Агент Картер".

Сервис предупредил, что с 19 марта пользователи также не смогут посмотреть ряд проектов от студии Fox – это фильмы "Ночь в музее", "Один дома" и "Крепкий орешек".

Ранее компания Disney представила полноценный трейлер ремейка "Русалочки". Мюзикл стал адаптацией классического мультфильма 1989 года, в котором принцесса Ариэль влюбилась в принца Эрика и ради любви согласилась на сделку с коварной ведьмой Урсулой.



Киностудия Disney выпустила трейлер ремейка "Русалочки"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!