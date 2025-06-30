Более 1 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере MAX

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российском мессенджере MAX зарегистрировались более 1 миллиона пользователей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Регистрация отмечается и на мобильных устройствах, и на компьютерах.

"За несколько недель в мессенджере MAX отправлено 14 миллионов сообщений, совершено более 420 тысяч звонков", – говорится в материале.

При этом средняя продолжительность голосового вызова в мессенджере составила восемь минут шесть секунд. Кроме того, в MAX внедрена технология, устраняющая искажения, подавляющая фоновый шум. Также она автоматически добавляет пропущенные обрывки слов длительностью до одной секунды.

В пресс-службе уточнили, что на мобильную операционную систему Android приходится 75% пользователей, на iOS – 23 и 2% – на компьютерах. Наиболее активно регистрируются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального цифрового сервиса, включающего функции национального мессенджера. Оператора новой платформы определит российское правительство. Приложение будет обладать множеством "интересных и уникальных функций".

В свою очередь, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев указывал, что ведомство занимается технической разработкой сервисов, которые войдут в состав мессенджера. Он напомнил, что мессенджер MAX по своей функциональности сопоставим с иностранными конкурентами.

Большая презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года. При этом функционал для ведения каналов планируется запустить в начале осени текущего года.