Депутат Горелкин: "Госуслуги" внедрят в мессенджер МАХ через несколько недель

Портал "Госуслуги" внедрят в национальный мессенджер МАХ через несколько недель, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

По его словам, необходимые ведомственные разрешения на интеграцию сервисов были получены два месяца назад, то есть в момент, когда стартовало тестирование, а Минцифры анонсировало внедрение портала на платформу.

"Разработчики говорят, что к настоящему моменту интеграция уже почти завершена и полностью отвечает всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем", – говорится в его сообщении.

Парламентарий уточнил, что основной задачей команды мессенджера является защита персональных данных пользователей и обеспечение устойчивости к хакерским атакам.

На платформе, по его словам, применяется проактивный подход к кибербезопасности. Он включает в себя непрерывное отслеживание потенциальных угроз, bug bounty, анализ программного кода с использованием искусственного интеллекта, внедрение антифрод-технологий и другие меры.

Вместе с тем Горелкин усомнился, что остальные мессенджеры, доступные для скачивания в России, относятся к безопасности данных пользователей "на столь же серьезном уровне".

"А страх уступить рынок национальному мессенджеру растет с каждым днем. Чем и объясняется информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей и надуманных претензий", – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что разработчики "Сферума" начали тестировать платформу на базе MAX. В эксперименте приняли участие педагоги из более чем 20 регионов. Интеграцию поддержали 65% учителей и 80% родителей.

По данным сервиса, мессенджер гарантирует безопасность и надежность передачи данных, стремясь удовлетворить запросы пользователей. О результатах и планах на полноценную работу будет объявлено по завершении тестирования.