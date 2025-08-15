Жалобы на контент в чатах и безопасный режим появились в MAX

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Александра Погиба

Жалобы на контент в чатах и безопасный режим появились в мессенджере MAX, передает газета "Известия".

Чтобы отправить обращение о неприемлемом контенте, пользователям нужно зайти в чат и некоторое время удерживать сообщение, которое кажется им вредоносным. В меню через кнопку "Пожаловаться" можно выбрать причину жалобы.

Заявка поступит в центр безопасности платформы, специалисты которой оперативно ее обработают. В частности, они могут зафиксировать спам, оскорбления, фишинг и попытки социальной инженерии.

Безопасный режим поможет россиянам настраивать приватность аккаунта. В частности, теперь пользователи могут скрыть поиск своей страницы по номеру телефона, добавить блокировку входящих вызовов от неизвестных контактов или отключить приглашения в чаты.

Настройки режима можно защитить ПИН-кодом. Новая функция работает на нейросетевых фильтрах при круглосуточном наблюдении модераторов, что позволяет сделать систему безопасной и эффективной.

Официальный запуск MAX и подробная презентация платформы запланированы на начало осени текущего года. К настоящему моменту в российском мессенджере можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт.