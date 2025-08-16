Круглосуточная связь с центром безопасности заработала в МАХ

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

В национальном мессенджере Max заработала круглосуточная моментальная связь с центром безопасности, говорится в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там пояснили, что кнопка "Пожаловаться" дает гражданам возможность моментально сообщить о противоправном или деструктивном контенте. Чтобы передать жалобу, нужно зайти в беседу с пользователем, нажать и удерживать сообщение, которое содержит вредоносную информацию, выбрать "пожаловаться" и указать причину.

По данным ведомства, в июле 2025 года центру безопасности удалось предотвратить возможный ущерб от более 32 тысяч опасных файлов и пресечь использование свыше 10 тысяч номеров в мошеннических целях.

"Чтобы полностью оградить себя от общения с незнакомыми, можно воспользоваться функцией "Безопасный режим", – добавили в МВД.

Официальный запуск MAX и подробная презентация платформы запланированы на начало осени текущего года. К настоящему моменту в российском мессенджере можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт.