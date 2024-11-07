Путин: использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Валдая".

По его словам, его работа должна быть отрегулирована согласно внутреннему законодательству той страны, в которой он работает, при этом президент подчеркнул, что запрещать все контрпродуктивно.

"Нам очень сложно со стороны государства, то есть можно, но отчасти это будет контрпродуктивно все запрещать в интернете именно со стороны государства", – пояснил Путин.

Он рассказал, что профессиональное сообщество в стране приняло правила ведения интернета и взяло на себя определенные самоограничения в отношении возможных деструктивных влияний на общество, особенно на детскую аудиторию.

Владимир Путин рассказывал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы.

Ранее депутаты Госдумы не поддержали запрет пользоваться социальными сетями детям до 14 лет и обязательной регистрации в них по паспорту. Вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов сообщил, что предложение вызывает серьезные сомнения относительно ее эффективности и последствий.