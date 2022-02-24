Угроза взрыва на Казанском и Ленинградском вокзалах не подтвердилась

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Угроза взрыва на Казанском и Ленинградском вокзалах в Москве не подтвердилась. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах.

"Кинологи не обнаружили взрывных устройств", – подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что эвакуация на вокзалах не проводилась.

Ранее сообщения о "минировании" Казанского и Ленинградского вокзалов в Москве поступили в экстренные службы. Здания и территории проверяли на наличие взрывных устройств.

До этого неизвестный сообщил о "минировании" Останкинской башни в Москве, из здания были выведены 66 человек. Кроме того, анонимные звонки поступили во все районные суды столицы. После проверки информации никаких опасных предметов обнаружено не было.

Сообщения об угрозе взрывов во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах поступали и 17 февраля. Неизвестный осуществил рассылку сообщений о минировании по электронной почте. Все упомянутые им объекты проверяли полицейские и кинологи.