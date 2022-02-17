Неизвестный "заминировал" все ТЦ, суды и вокзалы Москвы

13:38
Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Москве "заминировали" несколько городских объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах. Эвакуация в настоящее время пока не проводится", – рассказал источник.
Он пояснил, что злоумышленник осуществил рассылку сообщений о минировании по электронной почте. В данный момент на всех упомянутых им объектах проводится обследование помещений силами полиции и кинологов.
Накануне неизвестный сообщил о минировании нескольких десятков объектов в Москве. Сообщалось, что злоумышленник прислал сообщение на английском языке, в котором заявил об угрозе взрыва во всех налоговых инспекциях, аэропортах, больницах и 40 школах. Эта информация оказалась ложной.
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