Неизвестные сообщили о минировании телецентра "Останкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва телевизионного технического центра "Останкино" на улице Академика Королева в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

На место выехали специалисты, которые проверят поступившую информацию.

Уточняется, что здание площадью 280 тысяч квадратных метров обеспечивает вещание многих телеканалов, в частности НТВ, ОТР и Первого канала.

Ранее около 100 человек эвакуировали из отделения Сбербанка на Тверской улице в Москве из-за сообщения об угрозе взрыва. Выехавшие на место специалисты не обнаружили подозрительных предметов. После обследования помещений офис возобновил работу в штатном режиме.

