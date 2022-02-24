Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный сообщил о минировании всех районных судов Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.

Проверкой сведений в настоящий момент занимаются специалисты.

Сообщения об угрозе взрывов во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах поступали и 17 февраля. Неизвестный осуществил рассылку сообщений о минировании по электронной почте. Все упомянутые им объекты проверяли полицейские и кинологи.

Сообщалось о минировании нескольких десятков объектов в столице и 16 февраля. Злоумышленник прислал сообщение на английском языке. В нем неизвестный заявил об угрозе взрыва во всех налоговых инспекциях, аэропортах, больницах и 40 школах. Специалисты обследовали все упомянутые объекты, однако информация не подтвердилась.